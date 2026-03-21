Nuovo porto canale pronto entro l’estate

Entro questa estate sarà completato il nuovo porto canale di Riccione. Le opere di rigenerazione coinvolgono diverse zone del centro, tra viale Ceccarini, i giardini Montanari, il porto canale e la darsena. Gli interventi sono in fase avanzata e si avvicinano alla conclusione, portando a termine i lavori previsti per migliorare l’area portuale e il suo utilizzo.

Gran volata per le opere di rigenerazione in corso nel cuore di Riccione, da viale Ceccarini ai giardini Montanari, dal porto canale alla darsena. La giunta Angelini, che per il quinto incontro di ‘Riccione cambia’ giovedì sera ha riunito in assemblea i cittadini del centro, Alba e area portuale, ha presentato il cronoprogramma di tutte le opere in corso. Per l’occasione è stata confermata l’ultimazione delle protezioni fisse e dei Pilomat nelle zone pedonali per tutelare le attività commerciali. In primo piano anche la trasformazione di piazzale Ceccarini e dei Giardini del centro in una grande promenade verde con giochi d’acqua. Approvato il documento delle alternative progettuali, la giunta a breve approverà il progetto definitivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nuovo porto canale pronto entro l’estate Articoli correlati Si corre per il Teatro Rossini, lavori al via entro marzo: sarà pronto per l’estatePesaro, 7 febbraio 2026 – Si procede velocemente, quasi un miracolo per un’amministrazione pubblica, per il recupero del teatro Rossini chiuso a... Aeroporto di Reggio Calabria, il terminal pronto entro l'estate ma da Ryanair nessuna rotta nuovaNon c'è ancora una data esatta per l'apertura delle sale d'imbarco, intanto la stagione estiva parte ad aprile e la compagnia irlandese si limita ad... Così porto Bitcoin e Crypto nella mia città! Partnership esclusiva HereThere Properties + BybitEU Approfondimenti e contenuti su Nuovo porto Argomenti discussi: Nuovo porto canale pronto entro l’estate; Dragaggio in tempi record aspettando i turisti.