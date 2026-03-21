Quattordici sindaci del sud Milano hanno inviato una lettera in cui esprimono il loro rifiuto alla costruzione della nuova tangenziale. Venticinque associazioni ambientaliste si sono unite nel protestare contro il progetto, definendolo un “muro” che potrebbe avere impatti significativi sull’area. La discussione riguarda la realizzazione di un'infrastruttura che divide il territorio senza condividere le opinioni delle comunità locali.

La Tangenziale esterna del Sud Milano? "No, grazie". Dopo la lettera di 14 sindaci contrari all’ipotesi di un’autostrada a pedaggio da realizzare tra Melegnano e Binasco, arriva l’appello di 30 associazioni ambientaliste, che a loro volta hanno scritto a Regione Lombardia, e a Città Metropolitana, per chiedere un dietro-front rispetto al ventilato progetto. "Si riqualifichi piuttosto il sistema stradale esistente", è l’invito del mondo del volontariato, in testa Wwf e Legambiente, i cui rappresentanti stati anche ascoltati l’altro giorno, in Regione, nell’ambito di una riunione della Commissione "territorio, infrastrutture e mobilità". La... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nuova tangenziale del sud Milano. Il ’muro’ di 30 associazioni verdi

Articoli correlati

La nuova Tangenziale del Sud Milano: “Non la vogliamo, ecco le alternative”. La lettera di 14 sindaci alla RegioneMilano – Quattordici sindaci hanno inviato una lettera al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e all’assessore regionale ai...

Altra tangenziale nel Sud Milano. Non più Toem, ora si chiama Tesm: "Ma il territorio resta contrario"Si torna a parlare di Toem, ma ora la chiamano Tesm: di fatto si tratta di un’autostrada che collegherebbe la A1 con la A7, e il fronte del No si sta...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuova tangenziale

Temi più discussi: Nuova tangenziale del sud Milano. Il ’muro’ di 30 associazioni verdi; Un'autostrada inutile e dannosa: scoppia la rivolta contro la nuova Tangenziale a Sud di Milano; Tangenziale Sudmilano, il PD del territorio boccia il progetto: È una visione superata della mobilità -; Tangenziale Sud Ovest di Asti, la Regione accelera e la minoranza non ci sta.

Un'autostrada inutile e dannosa: scoppia la rivolta contro la nuova Tangenziale a Sud di MilanoTrenta associazioni e l'opposizione chiedono lo stralcio della Tesm: al posto dell'autostrada spunta il progetto per rivoluzionare la Melegnano-Binasco ... milanotoday.it

La nuova Tangenziale del Sud Milano: Non la vogliamo, ecco le alternative. La lettera di 14 sindaci alla RegioneMilano – Quattordici sindaci hanno inviato una lettera al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e all’assessore regionale ai Trasporti, Franco Lucente, nella quale esprimono tutta la ... ilgiorno.it

#Webuild: nuovo contratto da 117 milioni di euro, con la società controllata Cossi Costruzioni, per la realizzazione della nuova Tangenziale di #Mondovì in #Piemonte. Un progetto smart di mobilità sostenibile per potenziare l'asse autostradale Torino-Sa x.com

#Webuild: nuovo contratto da 117 milioni di euro, con la società controllata Cossi Costruzioni, per la realizzazione della nuova Tangenziale di #Mondovì in #Piemonte. Un progetto smart di mobilità sostenibile per potenziare l'asse autostradale Torino-Sa facebook