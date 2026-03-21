nuova sede in valdelsa di canale 3 toscana

Ieri è stata inaugurata a Colle Val d’Elsa, in Via Roma 46, la nuova sede di Canale 3 Toscana. La struttura ospita uno staff tecnico e giornalistico che si occuperà di seguire e trasmettere notizie e approfondimenti sulla Valdelsa attraverso canali televisivi, web e streaming. La sede rappresenta un punto di riferimento per le attività dell’emittente nella zona.

Inaugurata ieri la nuova sede di Canale 3 Toscana a Colle Val d’Elsa, in Via Roma 46. Sarà animata da uno staff tecnico e giornalistico dedicato al racconto, in tv, web e streaming, della Valdelsa. Presenti al brindisi inaugurale tantissimi ospiti, tra cui i sindaci e rappresentanti delle amministrazioni comunali del territorio. Per il gruppo, storicamente radicato nel tessuto locale e regionale, si tratta di un ulteriore step di crescita nell’ambito di un piano di investimenti che ha visto recentemente il passaggio del canale tv 84 in Full Hd. Canale 3 Toscana si configura sempre di più come un gruppo media a tutto tondo che spazia tra tv, web e produzione video, con particolare attenzione ai territori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Inaugurazione nuova sede, in Via Roma 46 a colle val d'elsa

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