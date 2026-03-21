Nuova Born tutta grinta Tecnologie al top

La nuova Cupra Born, compatta elettrica del marchio spagnolo, presenta un design più deciso e tecnologie digitali aggiornate. La vettura offre prestazioni fino a 326 cavalli e un’autonomia che può arrivare fino a 600 chilometri. È stata ufficialmente presentata come la versione più grintosa del modello, puntando su tecnologia e performance.

La nuova generazione della Cupra Born, compatta elettrica del marchio spagnolo introduce un design più deciso, tecnologie digitali evolute e prestazioni fino a 326 CV con autonomia che può raggiungere i 600 km. Il lancio sul mercato è previsto per l’estate del 2026. Il modello rimane fedele alla filosofia del marchio, che punta a unire emozione di guida e mobilità elettrica. Il frontale è dominato dal cosiddetto ’muso di squalo’ che si integra con i nuovi fari Matrix LED a firma triangolare. Il sistema di infotainment centrale utilizza un display da 12,9 pollici, mentre davanti al conducente debutta il nuovo Cupra Virtual Cockpit da 10,25 pollici. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Nuova Born tutta grinta. Tecnologie al top Articoli correlati Leggi anche: Kia EV5, Suv elettrico formato famiglia. Tecnologie al top Inter, tutta la grinta di Ivan ZamoranoGrinta, reti e sacrificio al servizio della causa nerazzurra: spegne oggi cinquantanove candeline l’ex attaccante che dell’ Inter Ivan Zamorano. WHAT It Was Like When New York Froze for 3 Days Straight | The Great Blizzard of 1888 Altri aggiornamenti su Nuova Born Argomenti discussi: Nuova Born tutta grinta. Tecnologie al top. Nuova Born tutta grinta. Tecnologie al topLa nuova generazione della Cupra Born, compatta elettrica del marchio spagnolo introduce un design più deciso, tecnologie digitali evolute ... quotidiano.net Nuova Cupra Born 2026: restyling, autonomia 600 km e prezziScopri la nuova Cupra Born 2026: restyling completo, autonomia fino a 600 km, motori da 190 a 326 CV e tutte le novità di interni e tecnologia. newsauto.it