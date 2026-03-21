Il presidente provinciale di Federalberghi Confcommercio ha commentato i dati sulle presenze turistiche del 2025, definendoli numeri oggettivamente imponenti. Le statistiche evidenziano un incremento significativo nel numero di visitatori rispetto agli anni precedenti, portando l’attenzione su una crescita evidente nel settore turistico locale. La valutazione si basa sui dati ufficiali raccolti dagli enti competenti e diffusi nelle ultime settimane.

E’ un commento largamente positivo quello di Pietro Bonino, presidente provinciale di Federalberghi Confcommercio, nell’analizzare i dati sulle presenze turistiche per l’anno 2025. “Al di là dei numeri oggettivamente imponenti – afferma Bonino – che testimoniano una volta di più il ruolo assunto ormai in pianta stabile da Lucca nel circuito turistico internazionale, dallo spaccato reso noto dall’assessore emergono alcuni importanti segnali di crescita del Sistema Città che meritano di essere rimarcati”. “Uno di questi – aggiunge Bonino – è quello della programmazione: siamo molto contenti di osservare come l’amministrazione comunale stia maturando una mentalità turistica che è di fondamentale importanza per operatori come noi, che su programmazione e conseguente promozione fondano le basi delle proprie attività”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ”Numeri oggettivamente imponenti“

Articoli correlati

Leggi anche: Maltempo, frane imponenti in Sicilia e Liguria

Askatasuna finisce in parlamento e Piantedosi critica Lo Russo: “Percorso oggettivamente fallito”Quest'oggi, 8 gennaio, durante il question time al Senato, Forza Italia, attraverso il senatore Adriano Paroli, ex sindaco di Brescia, ha chiesto al...