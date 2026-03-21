non si migliorano i tribunali si colpiscono i magistrati

Il voto di domenica e lunedì riguarda una riforma che interviene su sette articoli della Costituzione e mira a modificare l’equilibrio tra i poteri dello Stato. La proposta, nota come riforma Nordio, punta a cambiare le norme che regolano l’autonomia e l’indipendenza dei magistrati, suscitando un acceso dibattito tra sostenitori e oppositori. La discussione coinvolge direttamente il funzionamento del sistema giudiziario e la sua tutela.

Il voto di domenica e lunedì non è solo su una riforma, ma sul futuro della nostra democrazia. La riforma Nordio mette mano a ben sette articoli della Costituzione e mira a destabilizzare l’equilibrio dei poteri, minando l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. La ragione principale del mio No sta in questa consapevolezza, nel metodo e nel merito. Nel metodo, perché non si cambia la Costituzione a colpi di maggioranza, affossando il confronto parlamentare. Le madri e i padri costituenti hanno scritto la Carta dopo il fascismo e la Liberazione, con un consenso largo e trasversale e prevedendo gli anticorpi ai rischi di derive autoritarie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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