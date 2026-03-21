Lo scorso 28 marzo a Lurago Marinone, Noemi Fiordilino, una studentessa di 20 anni di Vertemate con Minoprio, si era fermata in strada per aiutare un coniglio ferito. Mentre stava cercando di soccorrere l’animale, è stata investita da un’auto condotta da un pirata della strada. L’incidente è risultato fatale per la giovane, che è deceduta sul colpo. Il conducente è stato condannato a nove anni di reclusione.

Lurago Marinone (Como) – La notte del 28 marzo dello scorso anno Noemi Fiordilino, studentessa ventenne di Vertemate con Minoprio, si era fermata a soccorrere un coniglietto ferito in mezzo alla strada. La sua vita era stata stroncata in quell’istante, travolta dall’auto guidata da Vincenzo Crudo, 33 anni di Fenegrò, che non si era fermato a soccorrerla. Ieri è stato condannato a 9 anni di reclusione con rito abbreviato, dal Gup di Como Walter Lietti, un anno in meno di quanto chiesto dal Pm Giulia Ometto. I familiari e il fidanzato erano costituiti parte civile con gli avvocati Rosaria Coletta e Silvia Giamminola. Noemi aveva un animo gentile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Noemi Fiordilino, investita e uccisa a 20 anni mentre salvava un coniglio ferito: il pirata condannato a nove anni

Articoli correlati

Vincenzo Crudo condannato a 9 anni: travolse e uccise Noemi Fiordilino in strada per salvare un conigliettoIl pirata della strada, Vincenzo Crudo, 33 anni, è stato condannato oggi a 9 anni di carcere per aver travolto e ucciso Noemi Fiordilino nel marzo...

Investita e uccisa a 34 anni mentre aspettava l’autobus: possibile malore del conducente.Investita e uccisa a 34 anni mentre aspettava l’autobus: possibile malore del conducente.

Contenuti utili per approfondire Noemi Fiordilino

Discussioni sull' argomento Noemi, investita mentre soccorreva un coniglietto. Condannato a 9 anni l’automobilista; Travolta in strada mentre soccorreva un animale ferito, la sentenza di primo grado: 9 anni per il pirata della strada.

Noemi, investita mentre soccorreva un coniglietto. Condannato a 9 anni l’automobilistaOmicidio stradale pluriaggravato e omissione di soccorso. Nove anni di condanna in primo grado per Vincenzo Crudo, 33 anni, alla guida dell’auto che il 29 ... espansionetv.it

Morte di Noemi Fiordilino, nove anni a Vincenzo Crudo che la travolse mentre salvava un conigliettoIl 29 marzo scorso a Lurago Marinone la ragazza era scesa dall’auto in cui viaggiava con il fidanzato: Crudo era ubriaco e con il piede ingessato ... milano.repubblica.it

Il pirata della strada, Vincenzo Crudo, 33 anni, è stato condannato oggi a 9 anni di carcere per aver travolto e ucciso Noemi Fiordilino facebook

Morte di Noemi Fiordilino, nove anni a Vincenzo Crudo che la travolse mentre salvava un coniglietto milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com