Nintendo Switch la classifica eShop è dominata ancora da Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia

La classifica settimanale dell’eShop di Nintendo Switch vede ancora una volta in vetta Pokémon Rosso Fuoco e Verde Foglia, i due titoli che continuano a mantenere il predominio tra i giochi più scaricati. La presenza di questi classici del mondo Pokémon si conferma stabile, con un forte interesse da parte dei giocatori che preferiscono rivivere le avventure originali sulle console Nintendo.

Nintendo continua a registrare numeri sorprendenti sul proprio negozio digitale: la classifica settimanale dell’eShop di Nintendo Switch è infatti dominata ancora una volta da due grandi classici del mondo Pokémon. A guidare le vendite per la quarta settimana consecutiva sono Pokémon Rosso Fuoco e Pokémon Verde Foglia, due remake pubblicati originariamente nel 2004. Nonostante il passare degli anni e l’assenza di grandi novità recenti sulla piattaforma, i due titoli continuano a superare produzioni molto più moderne. Il risultato dimostra ancora una volta la forza commerciale del marchio Pokémon e la grande nostalgia dei giocatori per le avventure ambientate a Kanto. 🔗 Leggi su Game-experience.it

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