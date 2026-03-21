Domani alle 12 si svolgeranno i funerali di Umberto Bossi presso l’abbazia di San Giacomo a Pontida. La cerimonia non prevede un cerimoniale formale e i posti riservati sono limitati. Bossi, fondatore della Lega Nord, è deceduto giovedì all’età di 84 anni. La funzione si terrà in un contesto semplice e senza particolari formalità.

Cerimonia sobria senza interventi politici, attese le massime cariche dello Stato. Maxischermo per i seguaci del Carroccio Si terranno domani alle ore 12, presso l’abbazia di San Giacomo a Pontida, i funerali di Umberto Bossi, il fondatore della Lega Nord scomparso giovedì all’età di 84 anni. La cerimonia è stata impostata in forma sobria: non sono previsti cerimoniale o protocolli ufficiali né spazi riservati, ad eccezione di alcune aree destinate alla famiglia e a un numero limitato di alte cariche istituzionali. Non sono inoltre previsti interventi politici sul sagrato della chiesa. La celebrazione sarà officiata dall’abate del monastero Giordano Rota e, al termine, un coro degli alpini eseguirà il brano “Va pensiero”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Niente cerimoniale, posti riservati limitati, il ruolo di Giorgetti: domani i funerali di Bossi

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