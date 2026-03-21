A Nicotera la crisi sociale ed economica si fa sentire con intensità, alimentando sentimenti di disperazione e rabbia tra i residenti. La comunità si trova ad affrontare difficoltà crescenti in vari settori, mentre le tensioni si acuiscono. La situazione risulta sempre più complessa e preoccupante, evidenziando un quadro di instabilità che coinvolge diversi aspetti della vita locale.

La situazione sociale ed economica della comunità nicoterese appare sempre più critica, con segnali di allarme che provengono da diversi settori. Secondo quanto denuncia il Movimento Politico Nazionale “Indipendenza”, le attività turistico-alberghiere e commerciali, quelle che ancora resistono, segnano il passo, mentre i titolari lottano con difficoltà per evitare la chiusura definitiva delle proprie attività. Anche l’agricoltura, che rappresenta una fonte di sostentamento per molte famiglie, non riceve il sostegno necessario: iniziative, infrastrutture e piani di sviluppo rimangono sulla carta, ostacolati da regolamenti considerati “cervellotici”, come l’ordinanza che vieta l’utilizzo di fertilizzanti e prodotti fitosanitari per motivi giudicati inconsistenti. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Nicotera tra crisi sociale e ambientale: disperazione e rabbia nella comunità

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