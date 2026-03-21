Nicholas Brendon il ricordo struggente del cast di Buffy - L’ammazzavampiri

La notizia della morte improvvisa di Nicholas Brendon, attore noto per aver interpretato Xander nella serie Buffy - L’ammazzavampiri, ha suscitato grande dolore tra i fan. La scomparsa è stata annunciata questa mattina e ha colpito il cast e gli ammiratori, che hanno espresso il loro cordoglio sui social media. La sua morte ha lasciato un vuoto tra chi ha seguito la serie fin dagli esordi.

La morte improvvisa di Nicholas Brendon è stato un durissimo colpo per tutti i fan della serie Buffy - L’ammazzavampiri, che in mattinata hanno appreso la notizia della scomparsa dell’interprete di Xander. Morto per cause naturali, come si legge sul comunicato rilasciato dalla famiglia dell’attore, Xander è stato un volto molto amato da un’intera generazione, la stessa che nelle scorse settimane hanno dovuto dire addio ad altri attori iconici come James Van Der Beek e Eric Dane. Ma, senza dubbio, il dolore maggiore è quello che hanno provato tutti gli attori che hanno condiviso il set con Nicholas Brendon per anni. Non sorprende, infatti, che in poche ore sui social sono apparsi i ricordi degli attori che hanno fatto parte del cast di Buffy - L’ammazzavampiri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Articoli correlati Nicholas Brendon, il ricordo delle star di Buffy - L'ammazzavampiri: "Mio dolce Nicky"Alyson Hannigan, Emma Caulfield e il team creativo della serie soprannaturale di culto hanno omaggiato l'interprete di Xander, morto per cause... Leggi anche: Morto Nicholas Brendon attore di "Buffy l'ammazzavampiri", aveva 54 anni: le cause del decesso Altri aggiornamenti su Nicholas Brendon Temi più discussi: Nicholas Brendon, morto lo Xander della serie Buffy: l'attore aveva 54 anni. La famiglia: Se n'è andato nel sonno; Segreti di famiglia 3, anticipazioni 20 marzo: Ceylin scopre dov'è Ilgaz; Nicholas Brendon: l’attore di ‘Buffy the Vampire Slayer’; È morto Nicholas Brendon, addio a Xander Harris di Buffy l’ammazzavampiri: le cause del decesso. Addio a Nicholas Brendon, Xander di Buffy l’ammazzavampiri, morto a 54 anniÈ scomparso all'età di 54 anni l'attore Nicholas Brendon, celebre per aver interpretato il ruolo di Xander Harris nella serie televisiva cult Buffy l’ammazzavampiri. La sua morte, avvenuta nel sonno ... it.blastingnews.com Nicholas Brendon, il ricordo delle star di Buffy - L'ammazzavampiri: Mio dolce NickyAlyson Hannigan, Emma Caulfield e il team creativo della serie soprannaturale di culto hanno omaggiato l'interprete di Xander, morto per cause naturali a 54 anni. movieplayer.it Gli attori di Buffy - L’ammazzavampiri che ci hanno lasciato Nicholas Brendon ci ha lasciato a un anno di distanza dalla morte di Michelle Trachtenberg (che è morta nel febbraio del 2025). facebook È morto Nicholas Brendon, interprete di Buffy L'ammazzavampiri. Lo ha annunciato la famiglia: "Ha vissuto con intensità, immaginazione e cuore" #ANSA x.com