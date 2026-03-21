Charisma Carpenter, nota per aver interpretato Cordelia nella serie Buffy - L'Ammazzavampiri, ha parlato di Nicholas Brendon, ricordando il suo ruolo come amico e collega. Ha affermato che lui l’ha aiutata a migliorare come attrice durante le riprese dello show. La Carpenter ha condiviso alcuni dettagli sulla loro esperienza insieme sul set, senza entrare in specifiche motivazioni o cause.

L'attrice ha ricordato l'amico e collega, rivelando qualche dettaglio della loro esperienza sul set di Buffy - L'ammazzavampiri. La morte di Nicholas Brendon ha avuto un forte impatto emotivo sulle sue co-star in Buffy - L'ammazzavampiri e sui fan dello show cult. Ad aggiungersi alla lista degli attori che hanno voluto rivolgere un pensiero affettuso all'interprete di Xander c'è ora anche Charisma Carpenter. Il post pubblicato da Charisma Carpenter L'attrice, interprete di Cordelia Chase nella serie Buffy - L'ammazzavampiri e nello spinoff Angel, ha scritto su Instagram: "Mi mancherà la versione dell'uomo che conoscevo in passato, qualcuno che era così caloroso e amorevole". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Nicholas Brendon: Charisma Carpenter, interprete di Cordelia: "Mi ha fatto diventare un'attrice migliore"

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È un giorno triste per tutti i fan di Buffy l'ammazzavampiri. Ci ha lasciati Nicholas Brendon, l'indimenticabile Xander Harris. Creato da @Andreaberve #NicholasBrendon #BuffyTheVampireSlayer #XanderHarris #Buffy #RestInPeace #BTVS" x.com