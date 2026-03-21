Domenica 22 marzo 2026 alle ore 13:00 si gioca il derby tra Newcastle e Sunderland a St James’ Park. La partita coinvolge due squadre con una lunga rivalità, e l’incontro si presenta come uno dei più attesi della stagione. Entrambe le tifoserie seguono con grande entusiasmo la sfida, che si svolge in un momento in cui la classifica assume un ruolo rilevante per le squadre coinvolte.

Si preannuncia una partita davvero interessante domenica pomeriggio a St James’ Park. Il derby del Tyne-Wear è sempre una sfida intensa e molto sentita da entrambe le tifoserie, ma questa in particolare assume un’importanza ancora maggiore perché anche la classifica ha la sua importanza. Il Sunderland ha la possibilità di battere i rivali per la. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Newcastle-Sunderland (domenica 22 marzo 2026 ore 13:00): formazioni, quote, pronostici

Articoli correlati

Sunderland-Fulham (domenica 22 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronosticiSunderland e Fulham si affrontano in una tipica sfida di centro classifica con ormai pochissime chance di inseguire il sogno europeo ma anche...

Sunderland-Fulham (domenica 22 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronosticiSunderland e Fulham si affrontano in una tipica sfida di centro classifica con ormai pochissime chance di inseguire il sogno europeo ma anche...

Contenuti utili per approfondire Newcastle Sunderland domenica 22 marzo...

Temi più discussi: Live Newcastle - Sunderland - Premier League: Punteggi & Highlights Calcio - 22/03/2026; Premier League: risultati, gol e highlights della 30^ giornata; Come sta Sandro Tonali? L’esito della risonanza magnetica: Gattuso può sperare; Italia, escluse lesioni per Tonali: sarà a disposizione di Gattuso per i playoff.

Pronostico Newcastle vs Sunderland – 22 Marzo 2026Il Premier League propone uno dei suoi derby più accesi. Appuntamento il 22 Marzo 2026 alle 13:00 nello storico St. James' Park, dove il calore del pubblico ... news-sports.it

Newcastle ‘to knock on Sunderland’s door’ and sign £48m winger to replace Anthony Gordon – reportNewcastle United are planning to raid Sunderland in the summer transfer window and bring Chemsdine Talbi to St James’ Park as a potential replacement for Anthony Gordon, according to a speculative ... teamtalk.com

Per #Tonali solo un edema, ci sarà per i play-off con l’Italia Di Marzio: ora la speranza dello staff Azzurro è che il centrocampista possa rimanere a riposo anche nel weekend, nel derby tra Newcastle e Sunderland. x.com

#PremierLeague, Nelle partite del pomeriggio in Premier League vince solo il Brighton, 1-0 al Sunderland, mentre è terminata 0-0 #Burnley- Bournemouth. Alle 18 e 30 in campo l' #Arsenal e il #Chelsea, rispettivamente contro l'#Everton e il Newcastle. Alle 21 - facebook.com facebook