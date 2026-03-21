Netanyahu morto e sostituito dall’AI? Cos’è la trappola dell’AIpocondria e come difendersi

Negli ultimi giorni circolano voci su un presunto attacco mortale a Netanyahu, sostituito da un'intelligenza artificiale. Questa teoria si inserisce in un quadro più ampio di paure legate alla diffusione di notizie false e all'influenza dell'AI sulla percezione della realtà. Si parla di una vera e propria trappola dell’AIpocondria, un fenomeno che alimenta dubbi e sfiducia nelle informazioni circolanti.

Fino a ieri il pericolo era credere a un falso generato dall’ intelligenza artificiale. Oggi la minaccia è opposta e più insidiosa, dove non si crede più a ciò che è vero. È l’ AIpocondria, un pregiudizio cognitivo che ci spinge a diagnosticare come “artificiale” qualunque contenuto digitale, anche quando è autentico e verificabile, cadendo nella trappola del “dubbio a ogni costo” che neutralizza la realtà. Un fenomeno che trasforma la sfiducia in un’arma politica, come dimostra il caso del video di Benjamin Netanyahu, accusato di essere un deepfake nonostante le prove, chiare ed evidenti, che dimostrano il contrario. Ascolta “AIpocondria: quando non crediamo più alla realtà” su Spreaker. 🔗 Leggi su Open.online

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Aggiornamenti e notizie su Netanyahu morto

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