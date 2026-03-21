Ness1escluso cresce ancora | Siamo un modello nazionale

Ness1 Escluso, nato nove anni fa come progetto, continua a espandersi e oggi si definisce un modello nazionale. L'organizzazione si dedica a supportare i ragazzi con disabilità cognitive e ha visto un rapido sviluppo nel tempo. La sua presenza si è consolidata in diverse regioni, rafforzando l'offerta di servizi dedicati a questa fascia di giovani.

Nove anni fa era un sogno. Oggi Ness1 Escluso è una realtà che cresce ed è al servizio dei ragazzi con disabilità cognitive. Nel 2017 Fabio Galvani ebbe l’intuizione di creare una struttura che potesse dare la possibilità a tanti ragazzi di poter praticare sport in maniera gratuita, con il supporto e l’assistenza di istruttori qualificati. All’inizio c’erano una ventina di adolescenti, quel numero è aumentato e in casa Ness1 Escluso viene misurato in percorsi formativi, attualmente sono 397 e coinvolge uno staff di una quarantina di persone che coinvolge educatori, istruttori qualificati e specialisti del settore. I giovani giocano a calcio, beach volley, pallavolo, fanno parkour, basket, crossfit, nuoto, biliardino, padel e corsa; di recente si è aggiunta anche la basket. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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