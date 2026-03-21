Nel Salone dei Cinquecento l’omaggio a Piero Gobetti

Nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, ieri mattina, si è svolto un omaggio a Piero Gobetti in occasione del centenario della sua morte. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, studiosi e cittadini che hanno ricordato la figura del giornalista e intellettuale italiano. L’evento si è svolto in un’atmosfera di rispetto e riflessione, con interventi e momenti commemorativi.

Firenze, 21 marzo 2026 – Piero Gobetti à stato ricordato ieri mattina, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, in occasione dei cento anni dalla sua prematura scomparsa. Una commemorazione pubblica sentita e partecipata, che ha inteso celebrare una delle figure più lucide, scomode e precoci del Novecento italiano. Morto in esilio a Parigi a soli venticinque anni, Gobetti continua a parlare al presente per la radicalità del suo pensiero, per la sua ostinata indipendenza di giudizio e per la capacità, rarissima, di vedere in anticipo la natura profonda del fascismo. Attorno al suo nome, nella sala più simbolica di Palazzo Vecchio, si sono ritrovati esponenti delle istituzioni, del mondo universitario e della cultura, confrontandosi con una coscienza che ancora oggi inquieta, interroga e misura la tenuta morale del nostro tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Nel Salone dei Cinquecento l’omaggio a Piero Gobetti Articoli correlati Piero Gobetti: un intellettuale ribelle nel centenario della nascita, riletto da Paolo Di Paolo.A cento anni dalla sua nascita, la figura di Piero Gobetti, uno dei più importanti intellettuali del primo Novecento italiano, viene ripercorsa... Leggi anche: "Piero Gobetti: un’altra idea dell’italia", focus Anassilaos Aggiornamenti e notizie su Nel Salone Temi più discussi: Firenze consegna le Chiavi della città al sindaco di Kiev: un legame che si rinnova; presentazione del volume eleonora di toledo. la consorte di cosimo i de’ medici dalla spagna a firenze alla domus mazziniana; I musei italiani potrebbero quintuplicare gli introiti valorizzando i prestiti; Frey: La Coppa non è la priorità, prima devi salvarti. De Gea deve dare di più a livello psicologico. Nel Salone dei Cinquecento l’omaggio a Piero GobettiIeri mattina a Palazzo Vecchio la commemorazione promossa dal Circolo Culturale Piero Gobetti Firenze, in occasione del centenario della morte: istituzioni, studiosi ed enti del terzo settore riuniti ... lanazione.it Una sfilata nel Salone dei Cinquecento. Corri La Vita e Chiara Boni insieme per la solidarietà: La moda può scrivere il futuroFirenze, 11 giugno 2025 – Un appuntamento imperdibile, dove beneficenza ed eleganza si incontrano nel cuore di Firenze: giovedì 19 giugno alle 18, in occasione di Pitti Immagine Uomo, nel Salone dei ... lanazione.it Salerno, furto nel salone di bellezza: la rabbia del titolare - GUARDA IL SERVIZIO #stiletvhd #StileTv #stiletvplay #canale78 #news #campania facebook Magia nel Salone della Meridiana del #MANN... x.com