NEC-Heerenveen domenica 22 marzo 2026 ore 12 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 22 marzo 2026 alle 12:15 si affrontano NEC e Heerenveen in una partita valida per il campionato olandese. Sono state rese note le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker. Se il NEC vincerà, si avvicinerà al Feyenoord in classifica e potrà seguire il Klassieker in televisione.

Se il NEC batterà l’Heerenveen nel tradizionale match di domenica all’ora di pranzo, la squadra di casa appariglierà il Feyenoord in classifica e poi potrà rilassarsi e guardare il Klassieker in TV. I padroni di casa vengono da tre vittorie consecutive in tutte le competizioni, tra le quali quella contro il PSV che ha fruttato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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