Domenica 22 marzo 2026 alle 12:15 si gioca il match tra NEC e Heerenveen. Se il NEC vincerà, si avvicinerà al Feyenoord in classifica, che potrà successivamente seguire in TV. La partita si disputa nel contesto del campionato di calcio olandese e rappresenta una sfida importante per entrambe le squadre in vista delle prossime giornate.

Se il NEC batterà l’Heerenveen nel tradizionale match di domenica all’ora di pranzo, la squadra di casa appariglierà il Feyenoord in classifica e poi potrà rilassarsi e guardare il Klassieker in TV. I padroni di casa vengono da tre vittorie consecutive in tutte le competizioni, tra le quali quella contro il PSV che ha fruttato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - NEC-Heerenveen (domenica 22 marzo 2026 ore 12:15): formazioni, quote, pronostici

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Grande forma dell'Heerenveen: nelle ultime cinque gare ha messo insieme bellezza di 12 pt. Questa sarebbe la classifica contando appunto solo le più recenti cinque partite, con un Heerenveen addirittura primo, sei posizioni più in alto che in quella at facebook