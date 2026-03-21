In un intervento recente, un rappresentante ha dichiarato che la crisi in Ucraina non riguarda direttamente il proprio paese, sottolineando che non si tratta di una guerra loro. Ha inoltre evidenziato la volontà di evitare di coinvolgersi in conflitti in Medio Oriente, ma ha criticato le azioni contro Mosca, definendole come un comportamento autodistruttivo. La posizione ufficiale si concentra sulla distinzione tra interessi nazionali e impegni internazionali.

Giusto evitare di impantanarsi in Medio Oriente, ma perché allora stiamo facendo i kamikaze contro Mosca? «Non è la nostra guerra». Così ha detto - e ha perfettamente ragione - il ministro degli esteri Antonio Tajani a giustificazione del rifiuto opposto, almeno in prima battuta, dall’Italia (come pure da Francia, Germania e perfino Gran Bretagna, nonostante lo storico «rapporto speciale» di quest’ultima con gli Usa) alla richiesta di Donald Trump di inviare navi militari per unirsi a quelle americane ai fini del ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, bloccato dall’Iran a seguito dell’attacco subito a opera di Israele e degli Usa. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Neanche quella di Kiev è una «nostra» guerra

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