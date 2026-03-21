Napoli vince a Cagliari | Conte secondo ma resta un nodo

Il Napoli ha ottenuto una vittoria a Cagliari, conquistando tre punti importanti. La partita si è conclusa con il successo della squadra ospite, mentre il secondo posto in classifica rimane ancora in discussione. La gara ha visto un buon rendimento da parte del Napoli, che ha portato a casa il risultato senza ulteriori dettagli sullo svolgimento.

Il Napoli porta a casa tre punti pesanti a Cagliari e lo fa con un approccio pragmatico, più concreto che spettacolare. La squadra di Antonio Conte indirizza subito la gara, sfruttando al meglio un avvio efficace che premia la gestione dei titolari rientrati durante la settimana. Come evidenziato da Il Mattino, la scelta di dosare le energie e inserire gradualmente gli uomini chiave si è rivelata decisiva. Il vantaggio costruito nei primi minuti ha permesso agli azzurri di controllare la partita, senza mai perdere equilibrio anche nei momenti più complicati. Nonostante il risultato, restano però alcuni aspetti da sistemare. La manovra non è sempre risultata fluida e la costruzione offensiva ha evidenziato qualche limite, soprattutto nella gestione delle occasioni create. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Napoli vince a Cagliari: Conte secondo ma resta un nodo Articoli correlati Leggi anche: Cagliari-Napoli 0-1, decide McTominay: Conte secondo a -6 dalla vetta Leggi anche: Cagliari-Napoli 0-1, le pagelle: Politano domina, McTominay lancia Conte al secondo posto Il Napoli vince a Verona grazie alla rete all'ultimo secondo di Romelu Lukaku Aggiornamenti e contenuti dedicati a Napoli vince Temi più discussi: Con un rimpallo il Napoli passa a Cagliari. Ora Conte punta l’Inter: Guardiamo a chi c’è davanti; Basta McTominay, il Napoli vince di misura a Cagliari; Serie A: a Cagliari il Napoli vince 1-0, decide un gol di McTominay CRONACA e FOTO; Il Napoli vince a Cagliari ed è secondo a -6 dall’Inter: decide un gol di McTominay dopo 70. Conte vince ancora, Cronache di Napoli: Colpo a Cagliari, vetta è a 6 puntiNella giornata di oggi, Cronache di Napoli ha nel calcio uno dei temi caldi della sua prima pagina. Ecco il titolo scelto per raccontare come la squadra. tuttomercatoweb.com Il Napoli vince a Cagliari, discorso di Conte alla squadra negli spogliatoiNel post-partita della trasferta contro il Cagliari, chiusa con un prezioso 1-0 che ha permesso al Napoli di balzare provvisoriamente al secondo posto in classifica (in attesa delle partite di Milan e ... msn.com Sabatini: “Scudetto Dipende solo dall’Inter. Ma il Napoli può sperare” Il Napoli vince, convince nella sostanza e si porta a -6. Ma per Sandro Sabatini il quadro resta chiaro: la corsa scudetto non è nelle mani degli azzurri. “È riaperto No. Dipende solo dall’I facebook Il Napoli vince a Cagliari ed è secondo a -6 dall’Inter: decide un gol di McTominay dopo 70” x.com