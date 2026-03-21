Napoli respinta la richiesta di ventisei autisti pubblici | volevano fare i rappresentanti di lista

A Napoli, sono stati respinti i ricorsi di ventisei autisti del trasporto pubblico che avevano chiesto di partecipare come rappresentanti di lista. La decisione è arrivata dopo una valutazione sulla compatibilità tra il diritto di candidatura e la continuità dei servizi di trasporto. La questione riguarda la possibilità di conciliare le esigenze dei lavoratori con la gestione del servizio pubblico.

“Contemperare il diritto dei dipendenti con la salvaguardia della regolarità dei servizi”. Con questa motivazione l’amministratore unico di Air Campania, Antony Acconcia, ha respinto 26 richieste di altrettanti dipendenti per svolgere il ruolo di rappresentanti di lista al referendum di domenica e lunedì prossimi. Ma la situazione rischia di esplodere lo stesso. Troppe richieste. La decisione è maturata dopo una valutazione dei servizi programmati e su altre tipologie di assenze (Legge 104, malattia, congedo parentale donazione di sangue). In particolare, riferisce Acconcia, “si sarebbero verificate difficoltà nei bacini afferenti ai depositi di Teverola (17 richieste) e Capodichino (9) dove la contemporanea assenza di personale avrebbe potuto compromettere l’erogazione dei servizi, soprattutto sulle linee scolastiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Napoli, respinta la richiesta di ventisei autisti pubblici: volevano fare i rappresentanti di lista Articoli correlati Respinta la richiesta di patteggiamento per Matteini BresciPrato, 10 febbraio 2026 – Niente patteggiamento, almeno non in questa fase, per Riccardo Matteini Bresci, l’imprenditore accusato di corruzione... Leggi anche: Omicidio Muttoni a Valbrembo. Respinta la richiesta di perizia psichiatrica Aggiornamenti e contenuti dedicati a Napoli respinta la richiesta di... Temi più discussi: Basta McTominay, il Napoli vince di misura a Cagliari; Viaggi omaggio e pizze gratis per l'inaugurazione dell'agenzia de Il mio viaggio a Napoli; Zeballos dice sì al Napoli: contratto di cinque anni. La prima richiesta del Boca; Si fa mandare foto intime da una 13enne: giovane napoletano a processo. Fondi Ue, il gip di Palermo respinge la misura cautelare per il vicepresidente degli Industriali di NapoliIl giudice per le indagini preliminari di Palermo, Claudia Rosini, ha rigettato integralmente la richiesta di applicazione di una misura cautelare nei ... cronachedellacampania.it Riccardo di Cristo, morto a 3 mesi al Monaldi dopo infezione: archiviazione respinta, chieste altre indaginiSulla morte del piccolo Riccardo Di Cristo, il bimbo di 3 mesi morto all'ospedale Monaldi di Napoli il 16 febbraio 2024, dopo un'infezione, il gip del Tribunale di Napoli, Federica De Bellis, ha ... fanpage.it Conte instancabile: dopo la vittoria di Cagliari segue... UN ALTRO NAPOLI Il mister è infatti presente in questi istanti allo stadio 'Piccolo' di Cercola per assistere alla gara tra Napoli e Genoa, valida per la 31a giornata del Campionato Primavera 1 Occasio facebook Pagelle Cagliari- #Napoli: McTominay detta legge, nervosismo Hojlund. Palestra delude! x.com