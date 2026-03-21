Napoli Lukaku vicino all’addio | È poco motivato

Romelu Lukaku sta valutando di lasciare il Napoli, dopo una stagione difficile segnata da infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo per molte settimane. L’attaccante belga non si sente motivato e sembra pronto a cambiare squadra. La situazione attuale si concentra sul suo possibile addio, che potrebbe concretizzarsi a breve termine.

Questa stagione non è stata la migliore per Romelu Lukaku. L’attaccante del Napoli è stato fuori dai giochi per diverso tempo, per via del suo infortunio. Nonostante questo periodo di lontananza, durante la partita contro il Verona, è stato decisivo. Il suo contributo ha segnato un punto di svolta durante il match, regalando così ai tifosi un’importantissima vittoria. La domanda che attanaglia le domande di molti riguarda le sorti del calciatore belga a fine stagione. L’attaccante è stato ingaggiato dal club partenopeo con un contratto a scadenza triennale. La data è prevista per il 30 Giugno 2027. Molti pensano che Lukaku terminerà la sua carriera proprio nella squadra di Aurelio De Laurentis. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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