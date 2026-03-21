I carabinieri hanno scoperto una vera e propria boutique d’alta moda nel quartiere Pendino di Napoli, a pochi passi da piazza Garibaldi. Durante un’operazione, hanno sequestrato merce contraffatta che, secondo le prime stime, avrebbe generato entrate di migliaia di euro. La merce, che imitava capi di lusso, era esposta tra i vicoli del quartiere.

Carabinieri sequestrano merce che avrebbe fruttato migliaia di euro. Un vera e propria boutique d’alta moda. Non fosse altro che parliamo di abiti e accessori perfettamente contraffatti. Un volume enorme di merce – per un valore sul mercato parallelo pari a 30mila euro – che non può far capo solo a una persona e che merita senz’altro un approfondimento investigativo. Siamo nel quartiere Pendino, a due passi da corso Umberto I e corso Garibaldi. Lì, in quei vicoli meravigliosi con i ciottoli che rivestono il manto stradale e dove il tempo pare essersi fermato, i carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto perlustrano la zona. I militari sono a piedi e notano a via Chioccarelli un uomo di origine magrebina che a fatica trasporta dei grandi borsoni. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli: La manifattura dell’alta moda contraffatta tra i vicoli del quartiere Pendino a due passi da piazza Garibaldi

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