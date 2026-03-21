Napoli Conte cala il poker | clean sheet a Cagliari e sorpasso nel mirino

Il Napoli di Antonio Conte ha vinto 2-0 contro il Cagliari all’Unipol Domus, ottenendo la quarta vittoria di fila e il primo pareggio senza reti dopo undici turni di campionato. La squadra ha mantenuto la porta inviolata e ha conquistato tre punti importanti in classifica. La partita si è conclusa con il Napoli che ha superato il Cagliari nel punteggio.

Il Napoli di Antonio Conte espugna l’ Unipol Domus di Cagliari, centrando la quarta vittoria consecutiva e, dato ancor più rilevante, il primo clean sheet dopo undici turni di campionato. La solidità difensiva, che mancava dalla sfida contro il Sassuolo di oltre due mesi fa, certifica la tenuta stagna di un’organizzazione tattica capace di resistere a un’ecatombe di infortuni senza precedenti. Nonostante il continuo rimpasto degli undici titolari, il tecnico salentino ha consolidato un’identità granitica, fondata su principi di gioco posizionali che hanno permesso di annullare la manovra sarda, garantendo una serata di relativa inerzia per Milinkovic-Savic. 🔗 Leggi su Serieagoal.it Articoli correlati Leggi anche: Statistiche Cagliari-Napoli in Serie A: l’allarme clean sheet, il pronostico e le quote scommesse Napoli, basta McTominay: 3 punti a Cagliari, sorpasso sul Milan (e Inter nel mirino...)Il Napoli vince 1-0 a Cagliari, conquista la quarta vittoria consecutiva e sale, almeno per una sera, al secondo posto in classifica. Contenuti utili per approfondire Napoli Conte cala il poker clean sheet... Temi più discussi: Vittoria Napoli: tutta la gioia di Conte, Alisson Santos, Politano ed Elmas Serie A Enilive; Napoli, quattro di fila col brivido: contro il Cagliari basta McTominay; Lo scherzetto di Conte: un buon Lecce perde al Maradona; Il Napoli stende il Lecce in rimonta con i gol di Hojlund e Politano. Malore per Banda. Conte vs Conte: il confronto con l'anno scorso, solo 2 punti in meno con Champions e infortuniMettendo a confronto le prime due stagioni di Conte a Napoli dopo trenta giornate, i numeri sono quasi identici. Ma il contesto è diverso. tuttonapoli.net Cagliari-Napoli, le scelte ufficiali: Conte cala l’artiglieria pesante dietro a HojlundAll'Unipol Domus va in scena un testacoda dalle mille implicazioni: il Napoli di Antonio Conte sbarca sull'isola con l'imperativo di centrare la quarta vittoria consecutiva ... gonfialarete.com Tifosi del Cagliari contro KDB Polemica social per quanto accaduto nel secondo tempo della sfida alla Unipol Domus, in occasione di un calcio d’angolo per il Napoli Dalle immagini si può infatti notare come un tifoso del Cagliari abbia lanciato un bicchier facebook Pagelle Cagliari- #Napoli: McTominay detta legge, nervosismo Hojlund. Palestra delude! x.com