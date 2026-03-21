Napoli colpiti i clan Mazzarella e Cancello | tre arresti tra Forcella e Arenaccia

Tre persone sono state arrestate tra Forcella e Arenaccia nel corso di operazioni della Polizia di Stato che hanno colpito i clan Mazzarella e Cancello. Le misure cautelari sono state emesse in seguito a due distinte indagini della Direzione Distrettuale Antimafia. Le forze dell'ordine hanno proceduto all’arresto di alcuni dei principali vertici dei sodalizi criminali coinvolti.

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