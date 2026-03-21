I carabinieri hanno individuato e sequestrato una boutique del falso nel quartiere Pendino, vicino a piazza Garibaldi a Napoli. La scoperta è avvenuta il 21 marzo 2026, durante un intervento nel cuore della zona. La struttura, gestita come un negozio di moda di lusso, vendeva capi e accessori contraffatti. L’operazione ha portato al sequestro di merce illegale e all’identificazione di responsabili.

21 MARZO 2026 – Una vera e propria “boutique” dell’alta moda contraffatta è stata scoperta dai carabinieri nel quartiere Pendino, a pochi passi da piazza Garibaldi. Sequestrati centinaia di capi e accessori falsi per un valore stimato di circa 30mila euro sul mercato parallelo. Il controllo nel cuore della città. L’operazione è stata condotta dai carabinieri della stazione Napoli Borgoloreto durante un servizio a largo raggio disposto dalla compagnia Stella. In via Chioccarelli, i militari hanno notato un uomo che trasportava con difficoltà alcuni borsoni voluminosi. Alla vista dei carabinieri, l’uomo ha abbandonato i sacchi e si è dato alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce dopo una breve colluttazione. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Napoli, boutique del falso nel Pendino: sequestro

Articoli correlati

In una cantina la "boutique" del falso: sequestrati centinaia di capi tra indumenti e scarpeIeri mattina la polizia ha denunciato un 41enne di origini marocchine, con precedenti di polizia, per introduzione nello Stato e commercio di...

Leggi anche: Tufello, Foro Italico, Mercato-Pendino, Ponte Lambro: ecco la mappa del disagio a Roma, Napoli e Milano

Una selezione di notizie su Napoli boutique del falso nel Pendino...

Temi più discussi: Cartier e Louis Vuitton falsi, il tesoro nascosto tra i capannoni di Roma sud-ovest; Il Centro Commerciale del falso a San Giorgio a Cremano: sequestrati 25mila capi; San Giorgio a Cremano, scoperto lo showroom del falso: sequestrati oltre 25mila articoli -VIDEO-; Scoperto lo showroom del falso: sequestrati 25mila capi delle grandi firme, 4 denunciati nel Napoletano.

Napoli, individuato 'showroom del falso': sequestrati oltre 25mila capi d'abbigliamento(LaPresse) Nei giorni scorsi i militari del Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli hanno individuato uno showroom del falso, a San Giorgio a Cremano, ... ilmattino.it

Napoli, scoperta una boutique del falso: denunciati due coniugiNAPOLI (ITALPRESS) - I Finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, nell'ambito dell'intensificazione dell'attività a contrasto della contraffazione e dell'abusivismo commerciale nella zona nolana, ... notizie.tiscali.it

Mc Dona: Napoli risale C’è Juve-Pertosse Questa la prima pagina del 21 marzo del Corriere dello Sport facebook