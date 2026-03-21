Napoli basta poco per mettere l’Inter in allarme Fallisce subito l’esperimento dei due play

Il Napoli ottiene un’altra vittoria, ma senza impressionare, mentre l’Inter si preoccupa rapidamente per un esperimento tattico che coinvolge due centrocampisti. La squadra partenopea ha dimostrato di saper conquistare i tre punti, anche se il gioco non ha raggiunto i livelli elevati delle precedenti uscite. La partita si è conclusa con il Napoli che ha mantenuto il passo, mentre l’Inter ha mostrato segnali di difficoltà nelle scelte di formazione.

"> Il Napoli vince ancora, ma senza incantare. Basta un gol per piegare il Cagliari e alimentare le ambizioni di vertice. Come sottolinea Antonio Corbo su la Repubblica Napoli, gli azzurri conquistano la quarta vittoria consecutiva con una prestazione «involuta e di ordinaria malinconia», ma comunque sufficiente per mettere pressione all’Inter capolista. Antonio Corbo su la Repubblica Napoli evidenzia come il successo abbia riaperto scenari inattesi, alimentando i sogni di una piazza che non ha mai smesso di crederci. Il distacco di sei punti dall’Inter, secondo Antonio Corbo su la Repubblica Napoli, non appare più così rassicurante per i nerazzurri, soprattutto in un momento di flessione. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Napoli, basta poco per mettere l’Inter in allarme. Fallisce subito l’esperimento dei due play Articoli correlati Materiali da costruzione, Acen lancia l’allarme: Impennata dei prezzi a Napoli. Savarese: Intervenire subitoNumerose segnalazioni da parte delle imprese per rincari dei materiali da costruzione nel territorio di Napoli. Raspadori si è subito infortunato: salterà il Napoli e rischia anche i play-off per i MondialiHa rimediato uno stiramento di primo grado al flessore, che lo terrà lontano dal campo almeno tre settimane. Una selezione di notizie su Napoli basta poco per mettere l'Inter... Temi più discussi: Al Napoli basta un minuto: McTominay-gol a Cagliari e 2° posto provvisorio; Napoli, quattro di fila col brivido: contro il Cagliari basta McTominay; Conte soddisfatto: Napoli ha 'messo un po' di pressione alle squadre davanti'; Conte: Straordinari in questi sette mesi. Prima la Champions, poi... Il Napoli fa sul serio: basta McTominay per espugnare Cagliari e mettere pressione all’InterQuarta vittoria consecutiva per la squadra di Conte che espugna l’Unipol Domus con un gol lampo e sale a quota 62 punti. Gli Azzurri si prendono il secondo posto provvisorio, confermando solidità dife ... ilgazzettinovesuviano.com Napoli, basta il gol di McTominay. Conte al 2° posto per una notteEppure si era messa bene per i campioni d'Italia, in vantaggio dopo 70 secondi su azione confusa da corner ... msn.com Il Napoli si regala una notte da leone: batte il Cagliari e sorpassa il Milan per una notte facebook