Murales Maradona l’ex non ci sta | Sono un napoletano vero e il più vincente della storia

Da spazionapoli.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un murale dedicato a Diego Armando Maradona è stato realizzato all’esterno dello stadio che porta il suo nome. L’opera ha suscitato reazioni contrastanti tra i tifosi del Napoli, con un ex calciatore che ha dichiarato di essere un vero napoletano e di considerarsi il più vincente della storia. La discussione si concentra ora sull’interpretazione e l’uso dell’immagine del campione.

Il murale all’esterno dello stadio Diego Armando Maradona è già al centro di una polemica destinata ad accendere il dibattito tra i tifosi del Napoli. L’opera, firmata dall’artista Jorit, ritrae l’undici ideale della storia azzurra. Il problema, però, è che chi inaspettatamente non c’è non l’ha presa benissimo. “Sono dispiaciuto”: il commento di Ferrara dopo l’inaugurazione del murale. Ciro Ferrara, napoletano doc e protagonista di alcune delle stagioni più gloriose della storia del club, non è stato incluso nell’undici immortalato da Jorit. E attraverso i social ha scelto di dire la sua, anche sul passaggio alla Juventus tanto contestato, con un messaggio lungo e sincero: “Mentirei se dicessi che non mi è dispiaciuto non essere inserito tra gli Undici ideali, sono un figlio di Napoli e sono il napoletano più vincente nella storia. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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