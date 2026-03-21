Muore carabiniere di 27 anni

L’Arma dei Carabinieri annuncia la morte di un militare di 27 anni, avvenuta dopo una lunga battaglia contro una grave malattia. La notizia ha suscitato dolore tra i colleghi e le istituzioni. Luca Sannino, che indossava la divisa da alcuni anni, è deceduto in seguito alle complicazioni legate alla sua condizione di salute.

L’Arma dei Carabinieri è in lutto per la scomparsa di Luca Sannino, militare di appena 27 anni, venuto a mancare dopo aver affrontato a lungo una grave malattia. La notizia della sua morte ha suscitato profonda commozione, diffondendosi rapidamente tra colleghi e cittadini. Originario di Potenza, Sannino era in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Qualiano, in provincia di Napoli. Qui si era distinto per serietà, disponibilità e spirito di sacrificio, qualità che lo avevano reso un punto di riferimento sia all’interno della caserma sia per la comunità locale. Nonostante le difficoltà legate alla malattia, il giovane carabiniere aveva continuato a incarnare con determinazione i valori dell’Arma, affrontando ogni giorno con coraggio e senso del dovere. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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