Moya è il primo androide che sembra un essere umano senza distinzioni evidenti. La sua creazione rappresenta un passo importante nel campo della robotica e dell’intelligenza artificiale. La notizia si inserisce in un contesto storico in cui lo sviluppo di macchine sempre più simili agli esseri umani sta attirando l’attenzione di scienziati e ingegneri.

E’ alto un metro e sessantacinque centimetri, pesa circa trenta kg ed è indistinguibile da un essere umano. E’ il robot presentato a metà febbraio dalla startup cinese DroidUp di Shanghai. Le macchine e noi. E una domanda antichissima Dall'origine dei robot all'AI. Così il teatro ha rappresentato il nostro rapporto con le macchine, aiutandoci a governarlo In un articolo pubblicato nel 1950, Computing Machinery and Intelligence, Alan Turing pose una delle domande più provocatorie del Novecento: le macchine possono pensare? In quelle pagine, il logico britannico non solo riformulava il celebre “gioco dell’imitazione” – un esperimento... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Moya è la prima androide indistinguibile da un essere umano

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