Il Corriere dello Sport ha pubblicato un’analisi dettagliata sulla moviola della partita tra Cagliari e Napoli, concentrandosi sugli episodi più discussi come il rigore negato ai rossoblù e il gol di McTominay. L’articolo esamina in modo approfondito le decisioni dell’arbitro Mariani, evidenziando le fasi più controverse durante il match. La moviola fornisce una visione chiara di come sono stati interpretati gli episodi in campo.

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© Calcionews24.com - Moviola Cagliari Napoli, l’analisi del CorSport: dal rigore negato ai rossoblù al gol di McTominay. Così è stato giudicato l’operato di Mariani

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