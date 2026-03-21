Nel Gran Premio del Brasile a Goiania, Marc Marquez ha vinto la Sprint Race, conquistando il suo primo successo stagionale. Al secondo posto si è piazzato un altro pilota, e la gara ha visto protagonisti diversi concorrenti in pista. La vittoria di Marquez rappresenta un risultato importante per la classifica generale del campionato.

GOIANIA (BRASILE) – Marc Marquez vince la Sprint Race del Gran Premio del Brasile a Goiania e conquista il primo successo stagionale rilanciandosi in maniera importante anche nella classifica iridata. Il campione del mondo in carica è transitato per primo sul traguardo dopo una battaglia bellissima che l’ha visto opposto a Fabio Di Giannantonio. La gara è partita con un’ora e venti di ritardo a causa della comparsa di una voragine sul rettilineo. Sul gradino più basso del podio ci sale un altro iberico, l’ormai ritrovato Jorge Martin (Aprilia). Segue Marco Bezzecchi (Aprilia) in quarta posizione; quinto, invece, il giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse). 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Motomondiale, Gp Brasile: Marc Marquez vince la Sprint, Di Giannantonio secondo

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