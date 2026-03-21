MotoGP oggi GP Brasile 2026 | orari qualifiche e Sprint tv programma streaming

Sabato 21 marzo i piloti del MotoGP 2026 scenderanno in pista a Goiânia, in Brasile, per le qualifiche e la Sprint Race. La giornata prevede sessioni di prove ufficiali per stabilire le posizioni di partenza e la gara Sprint, che coinvolge la top-class. Gli orari e le modalità di trasmissione, sia in TV che in streaming, sono stati comunicati ufficialmente.

Sabato 21 marzo sarà una giornata piuttosto impegnativa per i piloti del Motomondiale 2026. Sul tracciato di Goiânia (Brasile) si andrà a caccia del tempo migliore nelle qualifiche, ma ci sarà da gestire anche la Sprint Race, in riferimento alla top-class. Saranno in palio i primi punti di questo fine-settimana ai primi nove della classifica, in una corsa il cui numero di giri è la metà di quella domenica. Nel caso odierno si parla di 15 tornate. In MotoGP il discorso è decisamente aperto. Le condizioni meteorologiche variabili non hanno facilitato le squadre nel trovare la messa a punto ideale e per questo motivo l’approccio a questo round è stato più complicato di quanto già lo fosse, tenendo presente che si parla di un tracciato inedito per i centauri. 🔗 Leggi su Oasport.it

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