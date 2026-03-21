MotoGP | Marquez vince la sprint gara ritardata per una buca

Nel weekend del Gran Premio del Brasile MotoGP 2026, si è svolta la Sprint Race che ha regalato momenti di spettacolo ai tifosi. La gara è stata ritardata a causa di una buca in pista, ma alla fine ha visto il successo di Marquez nella prova sprint. La corsa si è svolta con le consuete emozioni, nonostante il ritardo e le difficoltà sulla pista.

Il weekend del Gran Premio del Brasile MotoGP 2026 ha offerto spettacolo in pista con la Sprint Race di questa sera. Sul tracciato dell’Autódromo Internacional de Goiania, Ayrton Senna, ad imporsi è stato Marc Marquez, autore di una gara solida e strategicamente perfetta. Lo spagnolo è stato capace di beffare allo start Fabio Di Giannantonio, partito dalla pole position ma costretto ad accontentarsi della seconda piazza. Sul terzo gradino del podio è salito Jorge Martin. Hanno completato la classifica Marco Bezzecchi che ha chiuso ai piedi del podio davanti al giapponese Ai Ogura. Più indietro Fabio Quartararo, sesto, seguito da Alex Marquez, Francesco Bagnaia e Pedro Acosta. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati MotoGp, in Thailandia trionfa Acosta: vince gara Sprint davanti a Marc Marquez(Adnkronos) – Pedro Acosta ha vinto oggi, sabato 28 febbraio, con un finale piuttosto controverso, la prima Sprint della stagione nel Gp di MotoGp... Gp del Brasile di MotoGp, Marc Marquez vince la gara Sprint: lo spagnolo torna a vincereGoiania, 21 marzo 2026 – Marc Marquez vince la gara Sprint del Gp del Brasile di MotoGp. MARC MÁRQUEZ GANA LA SPRINT DE BRASIL TRAS REMONTADA BRUTAL Y CAOS EN GOIANIA Una selezione di notizie su MotoGP Marquez vince la sprint gara... Temi più discussi: MotoGP Brasile 2026. Marquez vince la sprint di Goiania, ma che Diggia!; Bezzecchi: Per il Mondiale il favorito è Marquez. Il no alla Ducati? Nessun rimpianto; Marc Marquez e le condizioni estreme della MotoGp in Brasile: Esce acqua da sotto l'asfalto; MotoGP Brasile, Classifica Prove: Zarco batte Marquez, la pioggia beffa il Bez. MotoGP, Marc Marquez vince sprint: secondo Di Giannantonio(AP Photo/Kittinun Rodsupan) Marc Marquez fa sua la sprint Race di Goiania in Brasile, alle sue ... msn.com MotoGp in Brasile, Marquez vince la sprint davanti a Fabio Di Giannantonio. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo MotoGp in Brasile, Marquez vince la sprint davanti a Fabio Di Giannantonio. VIDEO ... tg24.sky.it Marc Marquez (Ducati) ha vinto la gara Sprint del Gp del Brasile, seconda tappa del Mondiale MotoGp. Sul circuito di Goiania, lo spagnolo ha preceduto Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e le Aprilia di Jorge Martin e Marco Bezzecchi, rispettivamente t facebook In Brasile trionfa Marc Marquez Lo spagnolo della Ducati vince la Sprint davanti a un gran Di Giannantonio e a Jorge Martin Domenica la gara col pilota italiano che partirà davanti a tutti #Corrieredellosport #MotoGP x.com