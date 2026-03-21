Jorge Martin ha concluso la Sprint Race del Gran Premio del Brasile in terza posizione, segnando un ritorno sul podio nel Mondiale di MotoGP 2026. Il pilota ha espresso soddisfazione per questa performance, ricordando con un sorriso il punto più basso della sua stagione dell’anno precedente. La gara si è svolta nell’ambito del secondo appuntamento del campionato mondiale di quest’anno.

Jorge Martin sorride dopo aver chiuso al terzo posto al termine della Sprint Race del Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Goiânia abbiamo vissuto una gara divertente con lo spagnolo che ha gestito bene la sua Aprilia, chiudendo meritatamente sul podio, come non gli accadeva ormai da tempo immemore ovvero dal Gran Premio di Valencia 2024. La vittoria è andata a Marc Marquez che ha chiuso con 213 millesimi su un ottimo Fabio Di Giannantonio mentre è proprio Jorge Martin a chiudere il podio a 3.5. Quarta posizione per Marco Bezzecchi con 4.0 di distacco, quinto il nipponico Ai Ogura a 4.9. Sesta posizione per Fabio Quartararo a 7. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Splendida sensazione tornare sul podio. Se ripenso a dov’ero un anno fa…”

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