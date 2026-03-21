Prima del via della gara Sprint del Gp del Brasile di MotoGp, sulla pista di Goiania si è aperto un buco che ha causato il rinvio della competizione. La situazione è stata immediatamente nota alle squadre e agli organizzatori, che hanno deciso di posticipare l'inizio dell’evento. La pista è stata temporaneamente chiusa per permettere i lavori di messa in sicurezza.

Clamoroso quel che è accaduto prima della gara Sprint del Gp del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGp: sulla pista di Goiania si è aperto un buco in pista. Il cratere nell’asfalto, proprio sul rettilineo d’arrivo, ha costretto gli organizzatori a una riparazione in extremis. La buca è stata riempita, ma la gara Sprint è stata rinviata di 20 minuti: il via ufficiale, previsto alle ore 19 italiane, è stato posticipato alle 19.20. Sono invece saltate le qualifiche della Moto3 e della Moto2: verranno disputate forse dopo la Sprint. Secondo quanto riferito dalla direzione gara, il grosso buco in pista è dovuto alle forte piogge che sono cadute in questi giorni sul circuito di Goiania, provocando allagamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - MotoGp, c’è un buco in pista: clamoroso in Brasile, rinviata la gara Sprint

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