MotoGp c’è un buco in pista | clamoroso in Brasile posticipata la gara Sprint

Da ilfattoquotidiano.it 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della gara Sprint del Gran Premio del Brasile, seconda tappa del Mondiale 2026 di MotoGP, sul circuito di Goiania si è verificato un buco in pista che ha causato la posticipazione dell’evento. La situazione ha richiesto l’intervento degli organizzatori per valutare i rischi e decidere il nuovo orario della competizione. La gara non si è disputata come previsto e la decisione è stata comunicata in seguito.

Clamoroso quel che è accaduto prima della gara Sprint del Gp del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGp: sul circuito di Goiania si è aperto un buco in pista. Il cratere nell’asfalto, proprio sul rettilineo d’arrivo, ha costretto gli organizzatori a una riparazione in extremis. La buca è stata riempita, ma la gara Sprint è stata rinviata di 20 minuti: il via ufficiale, previsto alle ore 19 italiane, è stato posticipato alle 19.20. Sono invece saltate le qualifiche della Moto3 e della Moto2: verranno disputate forse dopo la Sprint. Secondo quanto riferito dalla direzione gara, il grosso buco in pista è dovuto alle forte piogge che sono cadute in questi giorni sul circuito di Goiania, provocando allagamenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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