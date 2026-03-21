È morto all’età di 81 anni Robert S. Mueller III, ex direttore dell’FBI e procuratore speciale incaricato delle indagini sul Russiagate. Mueller ha ricoperto ruoli di rilievo nell’ente investigativo e ha condotto l’inchiesta che coinvolgeva questioni legate all’ingerenza russa nelle elezioni americane. La notizia della sua scomparsa ha suscitato reazioni diverse, tra cui quella di un ex presidente.

Robert S. Mueller III, storico direttore dell’FBI e procuratore speciale dell’inchiesta sul Russiagate, è morto all’età di 81 anni. Figura centrale della sicurezza nazionale americana per oltre mezzo secolo, guidò il Bureau negli anni successivi all’11 settembre e, più tardi, l’indagine sulle interferenze russe nelle elezioni del 2016 che coinvolse il presidente Donald Trump. La sua carriera, segnata da rigore istituzionale e forte reputazione bipartisan, lo ha reso uno dei funzionari più influenti e discussi della politica statunitense contemporanea. ( @realDonaldTrump - Truth Social Post ) ( Donald J. Trump - Mar 21 2026, 1:26 PM ET ) Robert Mueller just died. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Morto Robert Mueller, l’ex capo dell’FBI che indagò sul Russiagate. E Trump esulta

Articoli correlati

Leggi anche: Morto l'ex capo dell'Fbi Robert Mueller che indagò sul Russiagate, Donald Trump gioisce

Trump esulta per la morte dell’ex direttore dell’Fbi Robert Mueller simbolo del Russiagate: “Sono contento”La morte di Robert Mueller, ex direttore dell’Fbi e procuratore speciale simbolo dell’inchiesta sul Russiagate, riapre una delle ferite più profonde...

Contenuti e approfondimenti su Morto Robert Mueller

Temi più discussi: Post shock di Trump, gioisce per la morte del procuratore del Russiagate; Prezzi Carburanti, calano benzina e diesel: confronto con i Paesi Ue; Enrica Bonaccorti, Gabriele Paolini disturbatore fuori dalla camera ardente: Non ha rispetto per i morti; L’indagine di Mueller ha preso scorciatoie e ha infranto le regole per prendere Trump, sostiene l’informatore.

È morto Robert Mueller, l'ex capo dell'Fbi che indagò sui legami tra Trump e gli 007 russiÈ morto a 81 anni Robert Mueller, l'ex capo dell'Fbi che ha trasformato l'agenzia federale in una delle armi principali per la lotta al terrorismo dopo l'attentato alle Torri Gemelle. E che poi, diver ... tgcom24.mediaset.it

È morto Robert Mueller, ex capo dell’FBI ed ex procuratore speciale che indagò su Trump nel cosiddetto RussiagateÈ morto a 81 anni Robert Mueller, ex capo dell’FBI ed ex procuratore speciale che indagò sulle interferenze della Russia nella campagna elettorale statunitense del 2016, sui contatti tra il governo ru ... ilpost.it

Donald Trump gioisce in un post su Truth della morte, ieri, di Robert Mueller, il procuratore speciale nell'indagine sul Russiagate. "Sono contento che sia morto. Non potrà più fare del male a persone innocenti!", ha scritto il presidente americano. Mueller, 8 facebook

È morto Robert Mueller, ex capo dell’FBI ed ex procuratore speciale che indagò Trump nel cosiddetto Russiagate x.com