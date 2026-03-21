Morto Paolo Cirino Pomicino l'ex ministro della Democrazia Cristiana aveva 86 anni

È deceduto Paolo Cirino Pomicino, ex ministro della Democrazia Cristiana, noto per il suo legame con la Campania e la figura di Ciriaco De Mita. Aveva 86 anni e negli ultimi anni aveva affrontato problemi di salute. La notizia è stata resa nota nelle ultime ore.

È morto Paolo Cirino Pomicino, ex ministro della Dc legato alla Campania e a Ciriaco De Mita. Pomicino aveva 86 anni e da tempo soffriva di problemi di salute. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Morto Paolo Cirino Pomicino: l'ex ministro napoletano aveva 86 anni

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Si è spento all'età di 86 anni Paolo Cirino Pomicino, ex parlamentare della Dc e ministro dei governi Andreotti. E’stato una figura politica chiave negli anni 80.Pomicino è morto alle 16 nella clinica romana Quisisana dove era ricoverato da qualche giorno. x.com