È morto Nicholas Brendon, attore noto per aver interpretato Xander Harris nella serie televisiva Buffy l'ammazzavampiri. Aveva 54 anni e il suo ruolo lo ha reso un volto iconico per molti spettatori. Brendon è stato uno dei protagonisti principali della serie, contribuendo a plasmare l’immagine di un nerd sensibile molto amato dal pubblico.

Per il grande pubblico Nicholas Brendon resta indelebile nei panni di Xander Harris, presenza costante della serie cult Buffy L'Ammazzavampiri, al fianco della protagonista Sarah Michelle Gellar: un personaggio amatissimo per la sua capacità di trasformare insicurezza, ironia e vulnerabilità in un nuovo modello di mascolinità pop e nerd. Ha quindi recitato in diversi film e fatto parte della serie tv Criminal Minds, nel ruolo di analista informatico e fidanzato dell'esperta informatica della squadra Penelope Garcia. Nato a Los Angeles nell'aprile del 1971, Nicholas Brendon aveva, da giovanissimo, ambizioni sportive e l'intenzione di diventare un giocatore di baseball. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Morto Nicholas Brendon, volto iconico di Buffy l'ammazzavampiri: aveva 54 anni

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Una selezione di notizie su Morto Nicholas Brendon

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Corriere della Sera. . L'attore statunitense Nicholas Brendon, celebre per il suo ruolo da protagonista nella serie televisiva cult «Buffy l'ammazzavampiri», è morto all'età di 54 anni. La famiglia ha confermato in un comunicato sui social che Brendon «è decedut facebook

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