Morto l' ex capo dell' Fbi Robert Mueller che indagò sul Russiagate Donald Trump gioisce

È deceduto all'età di 81 anni l'ex capo dell'Fbi Robert Mueller, noto per aver condotto l'indagine sul Russiagate. Mueller, incaricato di verificare le interferenze di Mosca nelle elezioni del 2016, ha lasciato un segno nella storia dell'intelligence statunitense. La sua morte ha suscitato reazioni tra chi ha seguito da vicino il suo lavoro e le sue inchieste. Donald Trump ha espresso gioia alla notizia.

L’ex capo dell’FBI Robert Mueller è morto all’età di 81 anni. Avvocato e dirigente pubblico americano, fu alla guida del Federal Bureau of Investigation per due anni. Fi anche colui che investigò sul Russiagate, concludendo l’indagine con l’accusa di interferenze da parte di Mosca nelle elezioni 2016 che portarono alla Casa Bianca Donald Trump per la prima volta. La morte di Robert Mueller Il 20 marz0 2026 è scomparso Robert Mueller, ma non sono ancora state rese note le cause del decesso. L’uomo soffriva da tempo del morbo di Parkinson. A dare la notizia della morte dell’81enne sono stati i media americani. Poco dopo, il presidente americano Donald Trump ha pubblicato sul social Truth un post di gioia per la scomparsa dell’ex capo dell’Fbi. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Morto l'ex capo dell'Fbi Robert Mueller che indagò sul Russiagate, Donald Trump gioisce Articoli correlati Trump esulta per la morte dell’ex direttore dell’Fbi Robert Mueller simbolo del Russiagate: “Sono contento”La morte di Robert Mueller, ex direttore dell’Fbi e procuratore speciale simbolo dell’inchiesta sul Russiagate, riapre una delle ferite più profonde... Fbi, morto Robert Mueller, Trump: “Sono contento”Esulta su Truth Donald Trump dopo aver saputo della morte di Robert Mueller, ex agente FBI, che indagò sulla sua elezione nel 2016 Si è spento a 81... Tutto quello che riguarda Fbi Robert Mueller Argomenti discussi: L'incredibile storia delle scarpe di Trump: le regala a tutti i suoi, che esagerano sulla taglia (per una battuta volgare del capo). È morto Robert Mueller, ex capo dell’FBI ed ex procuratore speciale che indagò su Trump nel cosiddetto RussiagateÈ morto a 81 anni Robert Mueller, ex capo dell’FBI ed ex procuratore speciale che indagò sulle interferenze della Russia nella campagna elettorale statunitense del 2016, sui contatti tra il governo ru ... ilpost.it USA, morto l’ex capo dell’FBI Robert Mueller: indagò sul RussiagateE’ deceduto a 81 anni. Guidò l’agenzia dal 2001 al 2013 e sostenne che Mosca aveva interferito nelle elezioni per aiutare Trump ... msn.com