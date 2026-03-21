Morto l’ex capo dell’Fbi Mueller Trump esulta | Sono contento Aveva indagato sui suoi rapporti con Putin

È morto all’età di 81 anni Robert S. Mueller III, ex direttore dell’Fbi. La famiglia ha annunciato la sua scomparsa ieri sera, chiedendo rispetto per la privacy. Mueller era stato al centro di indagini sui rapporti tra l’ex presidente e la Russia. Dopo la notizia, l’ex presidente ha commentato la sua morte esprimendo contentezza.

È morto all’età di 81 anni Robert S. Mueller III, ex direttore dell’Fbi. “Con profonda tristezza, comunichiamo la notizia che Bob è venuto a mancare” ieri sera, ha reso noto oggi la sua famiglia in un comunicato, “la sua famiglia chiede che venga rispettata la propria privacy”. Dopo gli attacchi dell’11 settembre 2001, Mueller trasformò la principale agenzia di polizia degli Stati Uniti in una forza di lotta al terrorismo e in seguito divenne procuratore speciale incaricato di indagare sui legami tra la Russia e la campagna presidenziale di Donald Trump del 2016, nel cosiddetto Russiagate. All’Fbi, Mueller si mise quasi immediatamente... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Morto l’ex capo dell’Fbi Mueller, Trump esulta: “Sono contento”. Aveva indagato sui suoi rapporti con Putin Articoli correlati Trump esulta per la morte dell’ex direttore dell’Fbi Robert Mueller simbolo del Russiagate: “Sono contento”La morte di Robert Mueller, ex direttore dell’Fbi e procuratore speciale simbolo dell’inchiesta sul Russiagate, riapre una delle ferite più profonde... Fbi, morto Robert Mueller, Trump: “Sono contento”Esulta su Truth Donald Trump dopo aver saputo della morte di Robert Mueller, ex agente FBI, che indagò sulla sua elezione nel 2016 Si è spento a 81... Tutti gli aggiornamenti su Fbi Mueller Argomenti discussi: Prezzi Carburanti, calano benzina e diesel: confronto con i Paesi Ue. È morto Robert Mueller, ex capo dell’FBI ed ex procuratore speciale che indagò su Trump nel cosiddetto RussiagateÈ morto a 81 anni Robert Mueller, ex capo dell’FBI ed ex procuratore speciale che indagò sulle interferenze della Russia nella campagna elettorale statunitense del 2016, sui contatti tra il governo ru ... ilpost.it È morto Robert Mueller, l'ex capo dell'Fbi che indagò sui legami tra Trump e gli 007 russiÈ morto a 81 anni Robert Mueller, l'ex capo dell'Fbi che ha trasformato l'agenzia federale in una delle armi principali per la lotta al terrorismo dopo l'attentato alle Torri Gemelle. E che poi, diver ... tgcom24.mediaset.it