Mondiali indoor Torun Day 2 | Dosso vola a 7.07 Doualla in semifinale a 16 anni Coiro sfiora il record italiano negli 800

Nel secondo giorno dei Mondiali indoor di Torun, Dosso ha raggiunto i 7.07 metri nel salto in lungo, mentre Doualla, di appena 16 anni, si è qualificata per le semifinali. Coiro ha sfiorato il record italiano negli 800 metri. La leader mondiale ha corso il terzo miglior tempo complessivo senza forzare al massimo. La sedicenne lombarda ha superato il turno al suo debutto in nazionale.

La leader mondiale sfreccia nel terzo tempo complessivo senza spingere al massimo. La sedicenne lombarda supera il turno al debutto in Nazionale. Simonelli avanti nei 60 ostacoli. Stasera le finali Mattinata di sprint ai Mondiali indoor di Torun, con l’Italia protagonista su più fronti. Zaynab Dosso e Kelly Doualla volano entrambe in semifinale dei 60 metri, Lorenzo Simonelli avanza nei 60 ostacoli, mentre Eloisa Coiro chiude con una prestazione straordinaria ma resta fuori dalla finale degli 800 per soli 8 centesimi dal record italiano. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Eloisa Coiro accarezza il record italiano ma si ferma in semifinale negli 800 ai Mondiali indoorSi interrompe in semifinale l’avventura di una pimpante Eloisa Coiro sugli 800 metri in occasione dei Campionati Mondiali indoor di atletica 2026,... Eloisa Coiro sfiora il personale e avanza in semifinale negli 800 ai Mondiali indoor. Fuori PellicoroBilancio agrodolce per l’Italia al termine delle batterie degli 800 metri donne andate in scena nella sessione mattutina della giornata inaugurale... Altri aggiornamenti su Mondiali indoor Temi più discussi: Day 1 ai Mondiali indoor con 12 azzurri; Mondiali atletica indoor 2026 a Torun: Furlani, Diaz, Battocletti e gli azzurri da non perdere; Atletica, 7 gare assolutamente imperdibili ai Mondiali indoor; LIVE La prima giornata dei Mondiali indoor. Diretta Mondiali atletica indoor 2026 | Streaming video Rai: finali e programma Day 2 (oggi sabato 21 marzo)Diretta Mondiali atletica indoor 2026 streaming video Rai oggi sabato 21 marzo: ecco finali e programma del secondo giorno della rassegna iridata. ilsussidiario.net Mondiali indoor di Torun, mattina Day 1: Coiro vince la batteria degli 800, Ceccarelli e Randazzo in semifinale nei 60L'ottocentista romana si qualifica nonostante la febbre con 1:59.87, miglior tempo del primo turno. Gli sprinter azzurri passano per tre millesimi. Bonora fuori ... sportface.it Complimenti ad Andy Diaz, oro nel salto triplo ai Mondiali indoor di atletica in Polonia. Un risultato straordinario che porta in alto l’Italia e la Toscana, confermando il talento e la determinazione dei nostri atleti. facebook Mondiali di atletica indoor, il medagliere di Torun #SkySport x.com