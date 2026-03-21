Mondiali Indoor di Atletica Dosso è storico oro nei 60 metri | Il mio momento

Durante i Mondiali Indoor di Atletica a Torun, un atleta italiano ha conquistato la medaglia d’oro nei 60 metri, segnando un risultato storico per il paese. La vittoria è arrivata in una finale molto combattuta, portando un grande risultato per l’atletica italiana. Nel giro di un’ora, sono state conquistate anche altre due medaglie d’oro, rendendo questa serata particolarmente significativa per l’Italia in questa competizione.

Torun, 21 marzo 2026 – E’ una serata storica per l’Italia dell’Atletica ai Mondiali Indoor. Arrivano due medaglie d’oro nel giro di un’ora. A seguito del titolo vinto da Nadia Battocletti nei 3000 metri (leggi qui), ecco l’oro di Zaynab Dosso nei 60 metri piani. In aggiunta al primo gradino di Andy Diaz di ieri sera nel salto triplo (leggi qui), la Nazionale Azzurra fa record storico e scrive la leggenda della disciplina nella manifestazione iridata (in 41 edizioni). Mai accaduto prima. Tre ori splendidi scintillanti. La Dosso firma l’altro successo, dunque, della serata e lo fa in 7.00 in una super finale disputata e diventa la prima azzurra ad ottenere un oro mondiale nello sprint. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Zaynab Dosso medaglia d’oro nei 60 metri ai mondiali di atletica indoor 2026Zaynab Dosso ha conquistato la medaglia d’oro nei 60 metri ai mondiali di atletica indoor a Torun, in Polonia. Leggi anche: LIVE Atletica, Mondiali indoor 2026 in DIRETTA: SPAZIALE DOSSO! Oro nei 60, trionfa Battocletti nei 3000. Italia in testa al medagliere! Tutto quello che riguarda Mondiali Indoor di Temi più discussi: Mondiali di Atletica indoor 2026: programma, convocati dell'Italia, dove vedere le gare in diretta tv e streaming; Mondiali indoor: gli azzurri per Torun; Atletica, Mondiali indoor 2026: il programma di domenica 22 marzo; Mondiali indoor di Atletica 2026 - Oro di Andy Diaz nel Salto Triplo - Video. Mondiali atletica: Dosso e Battocletti d'oro, Italia prima nel medagliere dei mondiali indoorPer una notte, l'Italia dormirà davanti a tutti nel medagliere dei mondiali indoor di Torun. Dopo l'oro di Andy Diaz nel triplo, arrivano altri due trionfi grazie a due delle atlete simbolo della 'nou ... ansa.it Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: Italia da sogno! E’ prima davanti agli USA!I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La rassegna iridata al coperto rappresenta l'evento più ... oasport.it Prosegue la beneficiata di titoli per la squadra azzurra nei Campionati mondiali indoor di atletica, che si stanno disputando presso la Kujawsko-Pomorska Arena di Torun. Una progredita Zaynab DOSSO ha conquistato uno storico successo nei 60 metri piani f facebook Nadia Battocletti è oro nei 3000 metri ai Mondiali di atletica indoor di Torun x.com