L’aeroporto ’Giuseppe Ciuffelli’ di Rieti si sta preparando ad ospitare i Mondiali di Volo a Vela nel 2027, evento che si terrà ad agosto. È la terza volta che questa località accoglie la competizione, dopo aver già ospitato le edizioni del 1985 e del 2008. L’organizzazione dell’evento coinvolge le autorità locali e il settore aeronautico.

L’aeroporto ’Giuseppe Ciuffelli’ di Rieti si prepara ad accogliere i Mondiali di Volo a Vela, nell’agosto del 2027, per la terza volta dopo aver ospitaro le edizioni del 1985 e 2008. Per essere pronti ad accogliere i Mondiali e per rilanciare lo scalo, Enac, tramite la società in house Enac Servizi Aeroporti, ha programmato diversi interventi per una spesa complessiva di circa 13 milioni di euro. L’aeroporto di Rieti si candida ad assumere un nuovo ruolo di rilievo nella mobilità regionale, coniugando efficienza e innovazione tecnologica. Lo scalo reatino è tra le priorità del progetto Regional Air Mobility (RAM) lanciato da Enac ed Enac Servizi Aeroporti per rispondere alla sfida della mobilità aerea regionale con un sistema a corto raggio che connette i territori in modo intelligente e capillare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mondiali di volo a vela. Rieti pronta a ospitare l’evento nel 2027

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