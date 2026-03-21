Mondiali di atletica | Nadia Battocletti trionfa nei 3mila metri secondo oro per l' Italia

Durante i mondiali di atletica indoor a Torun, Nadia Battocletti ha vinto la gara dei 3000 metri, conquistando il secondo oro per l’Italia in questa edizione. La mezzofondista trentina, alla sua prima presenza in una competizione mondiale al chiuso, ha superato in classifica l’atleta statunitense e quella australiana. La vittoria si è concretizzata sul traguardo, con Battocletti che ha chiuso davanti alle avversarie.

Nadia Battocletti ha trionfato nei 3000 metri al mondiale indoor di Torun, in Polonia. La trentina, alla sua prima partecipazione in una rassegna iridata al chiuso, è arrivata davanti alla statunitense Mackay e all’australiana Hull. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Mondiali di atletica: Nadia Battocletti trionfa nei 3mila metri, secondo oro per l'Italia Articoli correlati Nadia Battocletti trionfa a Torun: medaglia d’oro nei 3000 metri ai Mondiali indoorNadia Battocletti si conferma grandiosa: la campionessa trentina vince la medaglia d’oro nei 3000 metri femminili ai Mondiali indoor di atletica in... Leggi anche: Nadia Battocletti immensa, medaglia d’oro ai Mondiali di atletica: l’azzurra vince nei 3000 metri Una raccolta di contenuti su Mondiali di atletica Nadia Battocletti... Temi più discussi: Mondiali indoor di atletica: il programma delle gare di sabato 21 marzo; Convocati Italia ai Mondiali di Atletica 2026 indoor: Kelly Doualla da record, l'elenco completo; Quando gareggia Nadia Battocletti ai Mondiali indoor di atletica: orario 3000 metri, tv, avversarie, streaming; Italia a Toru? 2026: Furlani, Battocletti e i predatori d’oro ai Mondiali indoor. Mondiali di atletica, Nadia Battocletti trionfa nei 3mila metriBattocletti, come detto, ha vinto in volata con il crono di 8'5764 proprio davanti alla Mackay, argento in 8'5812 e alla Hull, bronzo in 8'5818. Per l'Italia si tratta del secondo titolo iridato co ... tg24.sky.it Nadia Battocletti ha vinto la medaglia d’oro nei 3000 metri ai Campionati del mondo di atletica leggera indoorL’atleta italiana Nadia Battocletti è arrivata prima nei 3000 metri di corsa ai Mondiali indoor di atletica iniziati venerdì a Torun, in Polonia. La medaglia d’oro di Battocletti è la seconda per l’It ... ilpost.it Nadia Battocletti oro nei 3000 ai Mondiali di atletica indoor x.com Nadia Battocletti trionfa nei 3000 metri ai Mondiali di atletica indoor. È il secondo oro per l'Italia facebook