Mondiali di atletica il programma degli italiani in gara oggi 21 marzo e dove vederli in TV | Battocletti e Majori in finale

Oggi, 21 marzo, si svolge la seconda giornata dei Mondiali di atletica indoor a Torun, con due sessioni che iniziano alle 10. Tra gli atleti italiani in gara, Battocletti e Majori sono entrati in finale. È possibile seguire le competizioni in diretta televisiva, mentre gli appassionati seguono con attenzione le varie prove. La giornata si concentra sulle gare più importanti e sui risultati degli atleti italiani in corsa.

Seconda giornata dei Mondiali di atletica indoor di Torun con le due sessioni classiche: inizio alle 10.05, diretta TV e in streaming sui canali Rai in chiaro e su Sky per gli abbonati. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Mondiali di atletica, il programma degli italiani in gara oggi 20 marzo e dove vederli in TV: Diaz e Dallavalle in finale nel saltoIl programma di oggi ai Mondiali di Atletica di Toru?: orari degli italiani in gara, la finale del triplo e dove vedere l'evento in TV e streaming. Mondiali atletica indoor 2026 oggi (21 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi sabato 21 marzo va in scena la seconda giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) prosegue la rassegna iridata al coperto,... Milano Cortina 2026, per Francesca Lollobrigida oro nel giorno del suo 35° compleanno Una selezione di notizie su Mondiali di atletica il programma degli... Temi più discussi: Mondiali di atletica indoor 2026: i risultati e tutte le gare LIVE; Mondiali indoor: gli azzurri per Torun; Mondiali indoor di atletica: il programma delle gare di sabato 21 marzo; Mondiali indoor di Atletica 2026 - Oro di Andy Diaz nel Salto Triplo - Video. Medagliere Mondiali indoor atletica 2026: l’oro di Andy Diaz fa volare l’Italia!I Mondiali Indoor 2026 di atletica si disputano a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. La rassegna iridata al coperto rappresenta l'evento più ... oasport.it Mondiali atletica indoor 2026 oggi (21 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi sabato 21 marzo va in scena la seconda giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) prosegue la rassegna iridata al coperto, si assegneranno altri titoli e altre medaglie dopo ... oasport.it Andy Diaz ha vinto la medaglia d'oro ai Mondiali indoor di Atletica di Torun, in Polonia. L'italiano si è ripetuto, dopo aver vinto il titolo già un anno fa. Settimo posto per Dallavalle. facebook Mondiali di atletica indoor, i risultati delle gare di oggi in diretta live da Torun #SkySport x.com