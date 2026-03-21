Mondiali atletica indoor 2026 oggi sabato 21 marzo | orari tv streaming italiani in gara

Oggi, sabato 21 marzo, si svolge la seconda giornata dei Mondiali di atletica indoor 2026 a Torun, in Polonia. La manifestazione continua con le competizioni di diversi atleti italiani, che partecipano alle varie discipline in programma. La giornata prevede diverse prove, trasmesse in diretta streaming e in televisione, e si conclude con l’assegnazione di ulteriori titoli e medaglie.

Oggi sabato 21 marzo va in scena la seconda giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) prosegue la rassegna iridata al coperto, si assegneranno altri titoli e altre medaglie dopo l’avvincente serata di ieri sera che ha regalato grande spettacolo a tutti gli appassionati. L’Italia vuole continuare a sognare in grande nell’evento più importante della stagione in sala e cala altri assi di spessore per sperare in riscontri degni di nota. LA DIRETTA LIVE DEI MONDIALI INDOOR DI ATLETICA ALLE 10.05 E ALLE 18.25 Grandissima attesa per Zaynab Dosso sui 60 metri: l’argento iridato in carica e co-detentrice della miglior... 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali atletica indoor 2026 oggi (sabato 21 marzo): orari, tv, streaming, italiani in gara Articoli correlati Mondiali atletica indoor 2026 oggi (21 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi sabato 21 marzo va in scena la seconda giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) prosegue la rassegna iridata al coperto,... Mondiali atletica indoor 2026 oggi (20 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi venerdì 20 marzo si aprono i Mondiali Indoor 2026 di atletica: sarà Torun (Polonia) a ospitare la rassegna iridata al coperto, che si... Tutto quello che riguarda Mondiali atletica Temi più discussi: Medagliere e Risultati Italia ai Mondiali indoor di atletica 2026: Podi e medaglie; Mondiali indoor di atletica: il programma delle gare di sabato 21 marzo; Mondiali indoor: gli azzurri per Torun; Atletica, Mondiali Indoor 2026: programma completo. Mondiali atletica indoor 2026 oggi (21 marzo): orari, tv, streaming, italiani in garaOggi sabato 21 marzo va in scena la seconda giornata dei Mondiali Indoor 2026 di atletica: a Torun (Polonia) prosegue la rassegna iridata al coperto, si ... oasport.it Mondiali di atletica indoor 2026: i risultati e tutte le gare LIVELa stagione indoor di atletica si chiude a Torun con i Campionati del mondo indoor 2026: scopri tutti i risultati aggiornati in tempo reale. olympics.com Nella sessione serale dei mondiali di atletica indoor l’Italia vince la prima medaglia con Andy Diaz, oro nel salto triplo“. L’azzurro: “Dopo i successi di Antonelli e Sinner non potevo essere da meno!” Siamo forti facebook Andy Diaz vince l'oro nel salto triplo ai Mondiali indoor di atletica: l'azzurro conferma il titolo del 2025 x.com