Molte madri costrette a rivolgersi al privato

Valeria Pedrini, responsabile dell'area sociale del Movimento 5 Stelle di Carrara, ha commentato la situazione attuale, sottolineando come molte madri siano costrette a rivolgersi ai servizi sanitari privati. Ha evidenziato le difficoltà di accesso ai servizi pubblici e la crescente necessità di soluzioni alternative. La sua dichiarazione si concentra sulle condizioni delle famiglie che si trovano a dover ricorrere al settore privato.

Valeria Pedrini, responsabile area sociale del movimento 5 stelle di Carrara interviene sulla sanità pubblica cittadina per dire che "sempre più spesso emergono casi che mostrano le difficoltà concrete di accesso alle cure, tra carenze strutturali, mancanza di servizi territoriali e tempi di attesa incompatibili con i bisogni reali delle persone". "Molti utenti sono costretti ad accettare appuntamenti a Livorno o in altre sedi inarrivabili per anziani - prosegue Pedrini -, fragili o pensionati. Particolarmente grave appare anche la situazione della neuropsichiatria infantile. Diverse famiglie segnalano tempi di attesa che arrivano fino alla metà del 2027 per una visita attraverso il servizio pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Molte madri costrette a rivolgersi al privato" Articoli correlati Anoressia infantile, come riconoscere i primi sintomi nei bambini e quando rivolgersi al pediatraI casi di disturbi alimentari sono in aumento anche tra i bambini in età scolare. Prostituzione al night club New Gilda: donne assunte come ragazze immagine e costrette a rapporti sessuali con i clienti. Cinque indagatiI carabinieri all'alba del 17 gennaio hanno notificato le misure cautelari e perquisito il locale di Camposampiero ma anche il suo gemello Les Folies... Una selezione di notizie su Molte madri Discussioni sull' argomento Molte madri costrette a rivolgersi al privato; Quattro madri, quattro città e il dramma comune delle carriere spezzate; Minori e violenza istituzionale: l’appello delle 36 madri esemplari al ministro della Giustizia; Il Racconto: Donne, madri, mogli e operaie: le tabacchine di Rovigno. Molte madri non hanno dormito stanotte. Ovunque nel mondo ci sono madri che non dormono. Madri che hanno perso la nozione del giorno e della notte perché i loro neonati dormono a intervalli. Ci saranno mamme che confortano gli incubi, controllando che facebook