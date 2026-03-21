Negli anni ‘90, in Maremma, si tenne una rievocazione storica per celebrare il centenario della disfida tra Buffalo Bill e i butteri maremmani. L’evento si svolse nella zona grossetana, ricordando un episodio di un secolo prima, nel 1890. Pochissimi partecipanti o testimoni diretti conservano ancora memoria di quella manifestazione, che si svolse nella autentica Maremma.

Non tutti, se non pochissimi, ricordano un evento maremmano degli anni ‘90. A distanza di cento anni dal 1890, fu riproposta nella Maremma autentica, quella grossetana, un’iniziativa rievocativa: il centenario dalla disfida di Buffalo Bill contro i butteri maremmani. Elemento che può affacciarsi nel pensiero in vista dell’iniziativa " Old Wild Maremma ", che vedrà nel pomeriggio di oggi la presenza anche dei butteri (e non solo) nel centro storico. Ad oggi c’è una grande fortuna, perché è proprio il nipote di chi organizzò questo centenario a parlarne. "Partecipai nel 1990 - ricorda Mariano Molinari (foto), nipote di Italo Molinari - fu sponsorizzata dal Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Molinari: "Quella rievocazione di Buffalo Bill"

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